Ophef in Duitsland omdat stervoetballer Joshua Kimmich (Bayern München) coronavaccin weigert: "Ik heb mijn bedenkingen"

"Ik maak me persoonlijk bedenkingen bij het feit dat er geen langetermijnstudies zijn over de vaccins", liet Kimmich optekenen. Toch wil hij geen antivaxer of corona-ontkenner genoemd worden. "Ik hou me aan de hygiënevoorschriften en in onze ploeg worden alle ongevaccineerde spelers elke twee à drie dagen getest," zegt hij. "Het is ook goed mogelijk dat ik me binnenkort toch laat vaccineren."