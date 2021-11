Stroper die drachtige reeën vangt krijgt celstraf van 6 maanden en 40.000 euro boete

De strafrechter in Antwerpen heeft een man uit Merksplas zware straffen opgelegd voor stroperij. De man maakte jarenlang zonder vergunning jacht op wild om het vlees door te verkopen. Hij krijgt een celstraf van 6 maanden en een boete van 40.000 euro waarvan 14.000 euro met uitstel. Een andere jager die ook terecht stond werd vrijgesproken.

"We zijn zeer blij met de strenge straf voor de eerste beklaagde", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen op Radio 2 Antwerpen. "Deze uitspraak is bijzonder. Er gebeuren helaas nog te veel illegale jachtpraktijken waar we het bestaan niet van weten." De natuurvereniging had zich in deze zaak burgerlijke partij gesteld en krijgt ook een schadevergoeding.