Door erfeniskwestie staat unieke villa in Rome mét plafondschildering van Caravaggio te koop (voor 471 miljoen euro)

Het werk is uitgevoerd in olieverf op gips en is in een extreem perspectief geschilderd. Caravaggio gebruikte drie keer zijn eigen gezicht voor de figuren, die verwijzen naar het alchemiethema. Hij schilderde Jupiter met een adelaar, als symbool van lucht en zwavel; Neptunus met een zeepaard als symbool van water en kwik en Pluto met de driekoppige hond Cerberus staat voor aarde en zout. Jupiter strekt zijn armen naar een hemelse bolle vorm, waarin de zon rond de aarde draait. Galileo zou pas enkele jaren later met zijn waarnemingen bewijzen dat het omgekeerd is: de aarde draait rond de zon.