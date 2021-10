Amnesty International: "Toeslagenaffaire in Nederland is schending van mensenrechten"

De Nederlandse toeslagenaffaire is een schending van de mensenrechten, stelt Amnesty International in een rapport. De mensenrechtenorganisatie heeft de algoritmes onderzocht die de Nederlandse belastingdienst hanteerde bij de uitvoering van kinderopvangtoeslagen, en besluit dat er sprake is van etnisch profileren en discriminatie op basis van sociale klasse. Volgens Amnesty International bestaat de kans dat dergelijk schandaal opnieuw gebeurt, ook in andere landen.