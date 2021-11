Treinbegeleider slachtoffer van agressie in Alken na discussie over geldigheid vervoersbewijs

"In het station van Alken is er vanmorgen een treinbegeleider op de trein richting Genk slachtoffer geworden van fysieke agressie", zegt Bart Crols van de NMBS. "Er was een discussie ontstaan rond een vervoersbewijs, en dat heeft geleid tot de fysieke agressie en tussenkomst van de politie. De trein heeft daardoor pas een half uur later z'n weg kunnen verderzetten richting Hasselt waar de trein afgeschaft werd. De treinbegeleider heeft daar de diensten stopgezet om evidente redenen."