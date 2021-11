Twee Limburgse scholen krijgen een groene vlag en mogen zich "eco-scholen" noemen

Ook in Biotechnicum in Bocholt wordt veel belang gehecht aan leerlingenparticipatie. De leerlingen leren er onder andere hoe duurzaamheidsthema’s met elkaar en andere thema’s verbonden zijn. Maar de kers op de taart is ‘Atalanta', het vergroeningsproject waarmee de school samen met basisschool De Driehoek een ecologische tuin creëerde die vlinders en andere dieren aantrekt.