Twee verdachten van agressie op Manchester City-fan uit Ninove blijven nog zeker een maand in de cel

Twee verdachten van agressie tegen een fan van Manchester City blijven nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten dateren van vorige week dinsdagavond. Toen werd een man uit Ninove aangevallen op de parking van Drongen, langs de E40. Het slachtoffer was er gestopt om eten te halen na afloop van de Europese wedstrijd tussen Manchester City en Club Brugge. Het slachtoffer supportert voor de Engelse club. In Drongen werd de voetbalsjaal van de man afgenomen door supporters van Brugge, er ontstond tumult en er werd een zware klap uitgedeeld. De man raakte gewond aan het hoofd.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. De man verkeerde een tijd in levensgevaar. Intussen wordt hij niet meer beademd, maar hij zou wel hersenschade hebben opgelopen.