Vitamine D-tekort kan vastgesteld worden bij gecremeerde tanden: "Geeft idee over hoe leven vroeger was"

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben ontdekt dat zelfs nadat iemand gecremeerd is je nog aan de tanden kunt zien of die last had van een tekort aan vitamine D. Het onderzoek is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. "We krijgen hiermee een idee over hoe het leven vroeger was", klinkt het.