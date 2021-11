Vooruit vraagt stadsbestuur om baasjes van aangereden katten op de hoogte te brengen

Die chiplezer is er wel degelijk volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Onze politie heeft wel degelijk chiplezers om katten te identificeren. Maar het probleem is net dat veel dieren nog niet gechipt zijn", aldus de burgemeester. In ieder geval zal Vooruit Tienen op de gemeenteraad, later deze week, voorstellen om een procedure uit te schrijven, zodat mensen die hun huiskat kwijt zijn niet langer in het ongewisse moeten blijven", aldus nog Bart Thomas.