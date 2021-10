Boezemvrienden schreeuwen Bashir Abdi naar Europese recordtijd: "We hebben hem gewaarschuwd voor versnellende Kenianen"

Bert gelooft dat het onder meer dankzij hun geschreeuw is dat Bashir een Europese recordtijd kon behalen: "We hebben Bashir gewaarschuwd voor de Kenianen toen hij achteraan de groep zat, en zij vooraan aan het versnellen waren". Ook de trainer van Bashir, de Brit Gary Lough, merkte op dat het trio vrienden meefietste. Via hen kon hij dan ook belangrijke informatie doorspelen aan Bashir. "Gary belde mij en zei: "Bert, tell him he doesn't have to wait, he has to attack now!", vertelt Bert.