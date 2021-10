Oudste opname "Strijkkwartet" Peter Benoit ontdekt in VRT-archief na digitalisatie via nieuwe technologie

Op een aantal van die lakplaten stonden ook composities die niet opnieuw samengesteld konden worden. In Parijs is dat nu wel gebeurd en zo is er onder meer een uitvoering uit januari 1944, het laatste jaar van de Duitse bezetting, ontdekt.



Het gaat om een opname van het "Scherzando", het tweede deel van het "Strijkkwartet" van componist Peter Benoit (1834-1901). Het werk werd in januari 1944 gespeeld in de Flagey studio's in Elsene door het kwartet van violist Carlo Van Neste.



Benoit was een componist uit de 19e eeuw, die in 1898 directeur van Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen werd. Hij componeerde het "Strijkkwartet" in 1858, tijdens zijn studiereis door Duitsland. Het was zijn enige strijkkwartet en tot nu werd aangenomen dat de vroegste opname van het werk dateerde van 1951. "Dit is een vondst", bevestigt het Studiecentrum voor Vlaamse muziek.