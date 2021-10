Wie is generaal Abdel Fattah al-Burhan, de nieuwe militaire leider van Soedan?

Als Burhan in zijn gok slaagt en het nieuwe protest tegen zijn staatsgreep onder controle krijgt, dan zou hij dat huzarenstukje herhalen in Soedan. De erg machtige Soedanese legertop wou onder druk van de straat dan wel dictator al-Bashir opofferen, maar niet de privileges die onder diens regime zijn opgebouwd. Anderzijds is de democratische traditie in Soedan sterker dan in Egypte en is de kans op een erg bloedige botsing erg reëel. Het "Egyptische scenario" van een renaissance van het oude regime met nieuwe leiders zou zich nu kunnen herhalen stroomopwaarts de Nijl. Of: als het in Caïro waait, dan valt er stof in Khartoem.