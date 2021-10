Willebroek vraagt inwoners om  bladeren te laten liggen: "Ideale meststof voor de bodem"

Willebroek doet voor het eerst mee aan de "Laat ze liggen"-campagne. Daarmee vraagt de gemeente aan haar inwoners om de bladeren die van de bomen vallen, niét op te ruimen. De bladeren zijn een ideale meststof voor de bodem. Het is bovendien een ideale spons die het water vasthoudt zodat we in de zomer minder moeten sproeien.