Nederlandse rechter beslist straks wie "de goudschat van de Scythen" krijgt: Oekraïne of Rusland

In Nederland hakt een rechtbank straks de knoop door aan wie een archeologische schat die door musea op het Krim-schiereiland was uitgeleend, moet worden teruggegeven. Zowel Oekraïne als Rusland eisen die schat op. Nederland zat verveeld met de kwestie nadat de Krim enkele jaren geleden door Rusland was bezet en geannexeerd. Eerder had een andere rechtbank al beslist dat de schat moest worden teruggeven aan Oekraïne, maar Rusland was daartegen in beroep gegaan.