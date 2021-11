250 sluikstorters betrapt op een jaar tijd in de Vlaamse Ardennen

Afvalophaler IVLA (Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen) heeft in de Vlaamse Ardennen camera's gehangen in 7 gemeenten in de regio. De camera's staan vooral aan glas- en kledingcontainers. Op een jaar tijd hebben ze bijna 250 sluikstorters kunnen registreren.

In Oudenaarde zijn bijna 80 sluikstorters betrapt. In Zwalm en Ronse 70. In Lierde, Brakel en Maarkedal ging het telkens om een 10-tal sluikstorters.

De afvalophaler gaat nu nog meer camera's aankopen om sluikstorten aan te pakken.