4 gemeenten van politiezone Carma willen radicalisering op sociale media tegengaan

"We gaan proberen in debat te gaan met groepen jongeren via scholen om daarover te discussiëren", legt Dries verder uit. "Want we merken op dat bijvoorbeeld Facebook werkt met algoritmen die net negatieve boodschappen, haatboodschappen bevoordelen ten opzichte van andere boodschappen. En op die manier willen we onder meer met jongeren in debat gaan in de echte wereld, om hen duidelijk te maken dat we met positieve boodschappen ook een andere verhaal kunnen vertellen."