52-jarige vrouw uit Zellik door echtgenoot vermoord omdat ze hem zou verlaten

Over het motief van de 68-jarige echtgenoot kon het parket niets kwijt, maar volgens buren van het koppel wou Rachida haar man verlaten. "In het begin liep alles goed", zegt een buurman. "Maar na een tijdje begonnen de problemen, er was vaak ruzie. De man had in het verleden er zelfs mee gedreigd dat als ze hem zou verlaten, dat niet levend zou gebeuren." Uit een buurtonderzoek zou blijken dat het slachtoffer die dag nog aan een andere buur had verteld dat ze haar man wou verlaten."