Waarom ABBA's comebackplaat klinkt zoals vertrouwde hits: "Stemmen verouderen, maar ze passen hun gouden formule toe"

De comeback van ABBA was op 2 september 2021 wereldnieuws. Aan die veelbesproken terugkeer is achter de schermen een tijdje gewerkt, want de eerste nieuwe ABBA-nummers waren al klaar in 2018. "Voyage" is uiteindelijk een plaat met 10 nieuwe liedjes geworden, waarvan "I still have faith in you", "Don't shut me down" en "Just a notion" al zijn losgelaten op de wereld.