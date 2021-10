BEKIJK - Verkocht voor 500 dollar: ouders in Afghanistan verkopen babydochter om gezin te redden van honger

In Afghanistan verkopen gezinnen hun dochters om het hoofd te bieden aan de honger. De Britse omroep BBC sprak met ouders die hun babydochter verkochten voor 500 dollar om het gezin te redden van de hongersnood. Het is lang geen alleenstaand geval, blijkt ook uit andere getuigenissen. Afghaanse families moeten wanhopige keuzes maken, want volgens de VN is de voedselcrisis in het land nu al ernstiger dan in Syrië of Jemen. De helft van de jonge kinderen in Afghanistan loopt het risico op ondervoeding.