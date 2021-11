Piepkleine voetbalploeg uit Sint-Eloois-winkel ontvangt het grote Racing Genk: “Uitslag niet zo belangrijk, wordt sowieso feest”

Het wordt een match van David tegen Goliath, maar de ploeg ziet het als een groot geschenk. “Voor onze spelers én onze gemeente”, zegt sportief manager Patrick Rotsaert. “Het is veel werk, maar we zijn er niet nerveus voor. We wilden absoluut deze match hier organiseren. Want als we in Genk zouden spelen, dan moeten onze eigen supporters twee uur op de bus zitten om dan nog eens na de verwachte nederlaag weer naar huis te moeten. Nu zal het hier een groot feest zijn dat we ons nog lang zullen herinneren.”

Er zijn al 2.000 tickets verkocht. “We hebben maar 300 zitplaatsen, maar wel een maximumcapaciteit van 2.200. Het is afwachten hoeveel Genksupporters nog naar hier zullen komen”, zegt Rotsaert.