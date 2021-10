Australië maakt bocht en wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn, maar raakt niet aan steenkool- en gasproductie

Toch zal ook in dit klimaatplan de steenkool- en gasindustrie gespaard blijven, zegt premier Morrison. Hij wil vooral investeren in groene technologieën en geen nieuwe belastingen heffen: "Het plan zal onze kolen- of gasproductie of -export niet stilleggen. Het zal geen nieuwe belastingen betekenen voor huishoudens, bedrijven of de bredere economie. Het zal geen jobs kosten in de landbouw, mijnindustrie of gassector. Want wat we met dit plan willen doen zijn positieve dingen, dingen mogelijk maken."