Auto belandt in voortuin woning in Brecht, bestuurster gekneld

Rond 21.30 uur gisteravond is er een verkeersongeval gebeurd in de Molenstraat (N115) in Brecht. Een auto belandde er in de voortuin van een woning. De bestuurster verloor om een onbekende reden de controle over het stuur. Ze reed met haar voertuig een boompje, de tuinomheining en een brievenbus omver. De voortuin liep heel wat schade op.