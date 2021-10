AZ Diest voert bezoekverbod in vanwege stijgend aantal coronapatiënten

"Een bezoekverbod is uiteraard geen contactverbod", gaat Charlet verder. "Wij beseffen dat deze maatregel een grote impact heeft op onze patiënten en bezoekers. Patiënten die zelf geen smartphone of tablet hebben om met het thuisfront in contact te komen, bieden we nu een alternatief aan. Ze kunnen via Jitsi met hun familie videobellen. De verpleegkundigen van de afdeling zullen hen hierbij helpen."