Belgische zonnewagen wint openingsetappe van Solar Challenge Morocco

Daarna volgde nog de zware klim tot een hoogte van meer dan 1800 meter in het Atlasgebergte, een uitdaging die de zonnewagens stevig op de proef stelde. Dankzij de sterke motor slaagde de BluePoint Atlas er in om vlot de top van de beklimming te behalen. In de lange afdaling met veel haarspelbochten konden de Belgen hun eerste positie behouden. Even versperde een dromedaris nog de weg, maar zelfs ondanks dat korte oponthoud bleef het Belgische team feilloos in koppositie rijden tot aan de finish.