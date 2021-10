Borden voor fietszone Lier veroorzaken verwarring: "Ze worden afgedekt tot maatregel effectief van kracht gaat"

De fietszone in Lier gaat pas in op maandag 8 november. Toch verschenen enkele dagen geleden al de borden om de zone aan te duiden en werden er ook al markeringen op de weg geschilderd. Te vroeg dus. "De aannemer had de borden nog moeten afdekken. Dat zal nu dus gebeuren", zegt schepen van mobiliteit Ben Wollants (N-VA). "Het moment dat we hadden aangekondigd, zal ook effectief het moment zijn dat de fietszone wordt ingevoerd. Dan moeten de regels worden gevolgd. Dat was ook reden waarom we aan de aannemer hadden gevraagd om het op de juiste manier te doen, net omdat er geen onduidelijkheid zou zijn." In zo'n fietszone mogen auto's en bromfietsen fietsers niet inhalen. In het begin zullen er nog geen boetes worden uitgeschreven, maar zal de politie alleen waarschuwingen geven.