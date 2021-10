Burgemeester hervormt Aalst Carnaval: "Weg met censuur, meer aandacht voor oudere carnavalisten"

"Carnaval is een feest van de vrijheid, afgebakend in tijd en ruimte. Dat zit in het DNA van de Aalstenaar, we moeten in Aalst kunnen blijven lachen met alles en iedereen, op een toffe manier. Het kan niet zijn dat we tijdens carnaval alles onder een maatschappelijk vergrootglas leggen, tijdens carnaval moet alles kunnen. Ervoor en erna uiteraard niet,"verduidelijkt D'Haese.