Comedian David Chappelle reageert voor het eerst op hetze over Netflix-show: "Het is niet ik versus LGBTQ"

Bij heel wat Netflix-kijkers en medewerkers van de streamingdienst schoten die uitspraken uit "The closer" in het verkeerde keelgat. Ze vroegen om "The closer" van Netflix te verwijderen, maar topman Ted Sarandos ging daar niet op in. "We plaatsen geen programma’s op Netflix die haat of geweld uitlokken, en we vinden niet dat “The closer” deze grens overschrijdt", zei Sarandos. "Sommigen vinden dat stand-up gemeen is, maar onze kijkers houden ervan en het is een belangrijk onderdeel van ons aanbod."

Personeelsleden van Netflix waren boos over de manier waarop Sarandos reageerde en hielden vorige week een kleine actie voor het hoofdkantoor van Netflix in de Amerikaanse stad Los Angeles. De organisatoren van de actie stelden dat ze gevraagd hadden om een gesprek met Chappelle, maar dat die had geweigerd.