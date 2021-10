Tekort Gentse neuzekes dreigt bij Confiserie Geldhof: "Er zijn te weinig grondstoffen voor onze cuberdons"

Naast suiker en varkensgelatine zit er ook Arabische gom in de cuberdons. En daar is lang geleden, tijdens de tweede wereldoorlog, al eens een tekort aan geweest: "Dat is een ingrediënt dat niet zo gemakkelijk te verkrijgen is, maar op dit moment hebben we er genoeg van. Het was vooral het suikertekort dat voor ons volledig nieuw is."