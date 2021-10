Coronablog - 1.275 covidpatiënten in onze ziekenhuizen, Vilvoorde verplicht coronapas in fitnesszaken 

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) benadrukt in "De ochtend" op Radio 1 dat het virus niet weg is en dat je als gevaccineerde COVID-19 nog altijd kan doorgeven. De Sutter zat gisteren op het kernkabinet waar gepraat is over de nieuwe coronagolf die ons treft.



"Het mondmasker zal weer breder gebruikt moeten worden, in winkels bijvoorbeeld. Ook de aanbeveling tot telewerk zal extra in de verf gezet worden. En het gebruik van de coronapas waar we de drempel naar beneden zullen halen", legt De Sutter uit. Over die drempel moet het Overlegcomité beslissen. In Brussel ligt dat op 50 mensen binnenshuis, en 200 buitenshuis voor een verplicht Covid Safe Ticket. "Het zou goed zijn een uniformiteit te hebben voor het hele land", vindt minister De Sutter. "Voor de horeca gaan we federaal zeker geen regels opleggen, regio's kunnen verder gaan."