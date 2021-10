Coronapas krikt vaccinatiegraad in Brussel langzaam op: 70 procent van de volwassenen kreeg nu eerste dosis

“Vorige week is het aantal mensen dat een eerste dosis kwam halen, toch met 26 procent gestegen - tot 11.000 eerste dosissen per week. Daardoor zitten we weer op het niveau waar we eind augustus zaten”, stelt Inge Neven vast.

“Toegegeven, het is niet de gigantische stijging die we in Frankrijk zagen toen daar de coronapas werd ingevoerd, maar we blijven wekelijks toch 1 procent van de Brusselaars vaccineren. Als we zo kunnen voortdoen - het is langzaam - kunnen we blijven vooruitgaan en ben ik tevreden met de stijging”, aldus de Brusselse coronaverantwoordelijke.