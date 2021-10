BEKIJK - Multitasken voor gevorderden: minister Crevits vergadert met koning én bereidt via oortje Overlegcomité voor

Koning Filip is samen met de federale en regionale ministers van Werk op werkbezoek in Denemarken om er te leren van het Deense arbeidsmarktbeleid. Een opvallende verschijning bij het overleg vanmorgen was Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). In haar ene oor zat een van haar iphone-oortjes. Was ze naar muziek aan het luisteren of was er iets anders aan de hand?