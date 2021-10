Cyberaanval legt pompstations in Iran droog, lange rijen auto's schuiven aan

Het is niet de eerste keer dat Iran het slachtoffer is geworden van cyberaanvallen. In juli is de website van het ministerie van Verkeer een tijdlang geblokkeerd geweest. Enkele jaren geleden werden belangrijke nucleaire installaties in Iran stilgelegd door een cyberaanval.

Iran geeft de Verenigde Staten en Israël de schuld voor die aanvallen, maar volgens die landen heeft Teheran zelf een erg bedenkelijke reputatie in cyberaanvallen tegen westerse doelwitten en opposanten van het regime.