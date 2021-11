Dierenvoedselbank Turnhout start opnieuw op dankzij giften

Twee weken geleden kondigde de dierenvoedselbank in Turnhout aan dat ze ermee moesten stoppen omdat de kosten te hoog opliepen. Vandaag is er goed nieuws want er zijn genoeg sponsors gevonden, die financieel willen helpen of elke week dierenvoeding willen geven. Zo kan de dierenvoedselbank in Turnhout overmorgen terug open. De organisatie hoopt wel dat het stadsbestuur mee voor een blijvende oplossing zorgt.