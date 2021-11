Economisch herstelplan Nieuwpoort onverhoopt succes

Het principe van het Nieuwpoortse herstelplan is eenvoudig. Voor elke uitgegeven euro in een handelszaak ontvang je van de stad 10 procent die je kan uitgeven in een andere zaak. Er is maar één voorwaarde: de ontvangen euro’s in de retail kan je alleen uitgeven in de ReCa en omgekeerd. “Om de ondernemers te steunen na de moeilijke coronaperiode lanceerden we het kortingsinitiatief “10 procent meer koopkracht”, legt schepen van lokale economie Ann Gheeraert (CD&V) uit. De eerste fase ging van start op 1 september vorig jaar maar stopte al in oktober omdat de horeca toen op slot ging. “Nochtans hebben we toen al snel 400.000 euro uitgegeven”, vult Gheeraert aan. Sinds de heropstart begin deze maand werd het resterende bedrag van 600.000 euro al bijna helemaal uitgegeven. Het stadsbestuur verwacht dat het voorziene budget aan het einde van de herfstvakantie opgebruikt is. “De mensen kunnen dus nog euro’s sparen tot en met 7 november”, zegt Gheeraert. “Ook al overschrijden we het miljoen al eerder.” De gespaarde euro’s kan je wel nog uitgeven tot 1 april volgend jaar.