Theoloog Benhaddou over nieuwe reeks "Grond": "Moslims zijn meer met begrafenis bezig dan Vlaamse samenleving"

"Wij Marokkanen, wij repatriëren onze doden, dat is traditie." Zo begint de trailer van de nieuwe reeks "Grond", die te zien is op Play 4 en binnenkort ook op Netflix. Regisseurs Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans tonen met humor hoe moslims hun doden begraven. Moslimtheoloog Khalid Benhaddou legt in "Laat" uit hoe dat allemaal in elkaar zit.