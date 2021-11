Hond Fluf steunt slachtoffers tijdens politieverhoor in Gent: "Het is een echte zenmeester" 

Fluf was zes maanden oud toen hij terecht kwam in het gezin van Evi Vandendriessche. Evi is hoofdinspecteur bij de politie. Fluf kwam bij haar terecht via Hachiko, de vzw die hulphonden opleidt. "Je moet het zien als een soort van blind date, hij heeft ons gekozen. Daarna kwam hij al eens een uurtje mee naar huis, later een halve dag en bleef hij ook eens slapen. Sindsdien woont hij bij ons en is hij een enorme aanwinst voor ons gezin."

Bij Hachiko volgde hij een intensieve training van tweemaal per week zodat hij klaar is voor het werk. "Als blindgeleidehond was hij afgekeurd, maar als zorghond doet hij zijn werk uitstekend!" zegt Evi.