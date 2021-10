Flyers in 3.000 bussen in de hoop om moord op zorgjuf Mieke uit Noorderwijk op te lossen

De flyers worden vanaf vandaag verspreid. Op het papier staat ook een uniek gsm-nummer. "Via dit nummer 0474 79 14 09 kunnen mensen met tips de speurders rechtstreeks contacteren", vertelt Kristof Aerts van het parket. "Dat is heel laagdrempelig en trekt mensen mogelijk over de streep om toch iets te vertellen. Misschien kent iemand de dader wel of hebben mensen iets opgevangen wat het onderzoek zou kunnen helpen. Nu zaterdag tussen 10u en 16u zijn ook enkele speurders aanwezig in de pastorij van Noorderwijk. Wie meer weet over de zaak, kan ook daar terecht. We geven niet op om de moord op te lossen." Er is eerder ook al een uitvoerig DNA-onderzoek gevoerd bij 435 mannen maar zonder resultaat.