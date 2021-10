Kamerlid Theo Francken (N-VA), voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, pleit opnieuw voor asielquota

Door corona bleven de asielaanvragen in ons land lang op een laag pitje sluimeren, maar dat is sinds enkele weken niet langer het geval. In september hebben voor het eerst in jaren nog eens meer dan 3.000 mensen asiel aangevraagd in België. Volgens Francken is het opvangnetwerk volledig verzadigd en zijn de diensten aan het einde van hun Latijn. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde vandaag een tienpuntenplan voor, met daarin opnieuw een pleidooi voor een tijdelijk asielquotum.