Genkse startup Toster laat je virtueel fietsen door het water en fleurt je videovergadering op

Technologie maakt steeds meer deel uit van ons dagelijkse leven en door het vele thuiswerken is videovergaderen voor veel mensen dagelijkse kost. Ook op dat gebied werkt Toster aan meer beleving. “We besteden veel tijd online en dat is niet altijd even aangenaam. Dus ook op dat vlak willen we het online leven beter maken. Zo hebben we software waarmee je 3D presentaties kan geven vanuit een soort virtuele studio. Of we werken aan software waarmee je je klassieke videosoftware extra mogelijkheden kan geven.”

De grote internetgiganten die vergadersoftware aanbieden hebben door de coronacrisis de wind in de zeilen. Maar ook voor kleinere startups zoals Toster zijn het interessante tijden om met dit soort toepassingen af te komen, zegt Jasper Olaerts: “We gaan de techgiganten zeker niet kopiëren. Wat we wel doen is zoeken naar een niche, waarin wij iets kunnen aanbieden dat andere bedrijven niet hebben.”