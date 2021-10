Familiaal geweld gezien? Bel 1712 en praat erover

Het Atomium en Brussel spelen een cruciale rol in de campagne, dat is niet toevallig. Familiaal geweld komt in de hoofdstad meer voor dan de meeste mensen denken.

Elk jaar maakt de politie ongeveer 3.000 PV’s over familiaal geweld op. Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel had vorig jaar een 300-tal trajecten of begeleidingen. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kreeg 583 meldingen over 822 kinderen. Hulplijn 1712 krijgt ca. 1.400 oproepen van de regio Vlaams-Brabant – Brussel alleen al.