Gouverneur Lantmeeters start onderzoek naar burgemeester Goossens van Oudsbergen: besmet en geeft televisie-interview

"Ik zal de burgemeester naar zijn versie van de feiten vragen", zegt gouverneur Jos Lantmeeters. "Ik zal bekijken wat er gebeurd is en de minister daarvan op de hoogte brengen. Die beslist dan of er een inbreuk is gepleegd of niet en wat de juiste gevolgen zijn die aan zulke feiten moeten gegeven worden. Ik denk dat dat over een 8-tal dagen rond kan zijn."

Burgemeester Marco Goossens wil niet op band reageren, maar laat wel weten dat de cameraploeg de afstandregels gerespecteerd heeft.