Handelaars in Sint-Truiden worden fotomodellen voor promotiecampagne van de stad

Het stadsbestuur wil Sint-Truiden promoten als dé shoppingstad bij uitstek. "Wat je hier krijgt aan persoonlijk advies, warmte en authenticiteit is uniek", vindt schepen van Citymarketing Hilde Vautmans (Open VLD) . "We brengen trouwens ook de verhalen van al die handelaars op onze wesbite. Dat gaat van een juwelier die al 60 jaar bestaat, tot een jonge onderneemster die droomde van een bar. Want als ik kon toveren, dan wilde ik dat al die borden konden spreken. zodat ze konden vertellen wat die handelaars allemaal doen om het ondernemen in onze stad te stimuleren."