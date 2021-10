Herman Loos werkte een jaar als maaltijdkoerier aan huis in Leuven: "Het is hard werken voor weinig geld"

"Het is geen job waar je rijk van wordt, en dat is best OK want zo zijn er nog jobs", vindt Herman. "Maar het is geen job die eerlijk verloond wordt, en dat is niet correct." Bovendien verloopt het contact met het bedrijf erg moeilijk, bijvoorbeeld wanneer je als fietskoerier een ongeval hebt. "Je komt via een chatfunctie op de app terecht in een callcenter in Madagascar. Die mensen kennen dat hier natuurlijk niet. Ik hoorde van sommige koeriers dat ze eerst vragen of je de maaltijd nog kan bezorgen."