Hoegaarden wil tegen 2030 een boom planten voor elke inwoner

"Dit project is er een van de gemeente én van haar inwoners samen", zegt milieuschepen Marleen Lefevre (CD&V). "Wij zorgen voor een gedeelte van de aanplantingen, maar we rekenen ook op de inwoners om zelf genoeg bomen te planten, in hun tuin of op andere eigendommen."

"Wij werken voor het project samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Zij bieden allerlei streekeigen boomvariëteiten aan tegen interessante prijzen", vult Lefevre nog aan. "We zijn al een hele groene gemeente, maar het kan altijd nog beter. Zo zullen we zelf een voedselbos aanplanten, en ook in de deelgemeenten gaan we op zoek naar terreinen waar we kleine bosjes kunnen aanplanten. Ook de bedrijven zijn welkom om aanplantingen te doen", vertelt de schepen.

"Het aantal van 6.800 is niet absoluut", voegt Lefevre nog toe. "We houden natuurlijk de evolutie van ons bevolkingscijfer in het oog. De jongste jaren zijn er wat minder kinderen geboren. Maar er verhuizen ook nog steeds veel mensen naar Hoegaarden, net omdat het zo landelijk is. We veronderstellen dat die mensen geen bezwaar zullen hebben tegen het planten van wat extra bomen."