Huisartsen hebben er schoon genoeg van: "Wij testen geen hoogrisicocontacten meer"

“Testing en contact tracing is een belangrijke dijk in het beheren van een pandemie, zolang de viruscirculatie onder een bepaalde drempel blijft”, zegt huisartsenvereniging Domus Medica in een persbericht. “Die drempel zijn we ver voorbij. Massaal blijven testen en contact tracen is gewoon niet langer doenbaar. In heel wat centra moet je vandaag al twee of drie dagen wachten alvorens je getest kunt worden.”