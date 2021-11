Kasteel van Bokrijk wordt campus van het vakmanschap

Joke Indestege volgde zelf een opleiding als weefster en ging daarna nog privé in de leer om zich specifiek de techniek van het wandtapijten weven eigen te maken. Zij heeft die techniek in Bokrijk verder kunnen uitdragen aan vier leerlingen in het meester-leerling-traject.

Joke Indestege benadrukt het belang van de samenwerking tussen de verschillende disciplines in het VAKlab: "Het innoverende in ons werk komt er door de crossover in het VAKlab in het kasteel, omdat je met verschillende disciplines samenkomt. De gesprekken die ik gehad heb met bijvoorbeeld schilder Willo Gonnissen of met textielontwerper Tim Van Steenbergen zijn zowel voor mij als voor hen heel verrijkend geweest."