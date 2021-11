Koningin Mathilde bezoekt jarige revalidatieziekenhuis Revarte in Edegem

Revarte speelt een voortrekkersrol in de revalidatiezorg. Er is onder meer een centrum dat gericht is op jonge verkeersslachtoffers tussen 16 en 30 jaar, waarvan het interieur volledig is aangepast aan hun leefwereld. "Het bezoek van de koningin is belangrijk voor de uitstraling van het ziekenhuis en voor de patiënten. De koningin luisterde naar hun verhalen en was heel meevoelend. Voor ons team was het een kroon op hun werk. Haar bezoek raakt ons", zegt dokter Katia Van Laere.