Lage-emissiezone in Brussel leidt tot betere luchtkwaliteit en minder dieselwagens, blijkt uit onderzoek

In januari 2018 voerde de Brusselse regering een LEZ in op het volledige grondgebied. Auto's, bestelwagens en bussen onder een bepaalde euronorm (Europa legt fabrikanten normen op voor hun wagens over de uitstoot van stoffen die de lucht verontreinigen, zoals stikstof en fijn stof red.) mogen sindsdien niet meer rondrijden in het gewest, tenzij de bestuurder een dagpas van 35 euro betaalt. De grens voor toegelaten voertuigen wordt steeds strenger. Zo zal het Brusselse gewest vanaf januari 2022 verboden terrein zijn voor alle dieselauto's, -bussen en -bestelwagens met een euronorm lager of gelijk aan Euro 4. Vanaf 2030 zullen voertuigen met dieselmotoren zelfs helemaal niet meer toegelaten zijn in de LEZ.