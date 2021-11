Ontmijningsdienst DOVO stelt Ieperlingen gerust: "We zijn elke dag aanwezig tijdens baggerwerken aan Menenpoort"

Dat de start van de baggerwerken drie jaar op zich liet wachten, had te maken met die verwachte munitie, maar ook met een verhoging van het budget voor de werken. Nu het eindelijk zo ver is, moet de deadline van maart 2022 gerespecteerd worden. “Want dan begint het broedseizoen", vertelt Fertin. "We starten ook bewust in het najaar, omdat het waterpeil dan op zijn hoogst is. Dat is nodig voor de baggerboten." Die scheppen het slib met een kraan op een containerboot. Een kraan aan de oever schept het slib uit de containerboot over naar vrachtwagens.

Tijdens de werkuren mag niemand op de vestingen en in de Kiplinglaan en het Hoornwerk. Bewoners en noodzakelijke bezoekers, zoals de poetshulp en thuisverpleger bijvoorbeeld, mogen wel door.