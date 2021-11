Gemengde reacties op uitbreiding Covid Safe Ticket in horeca en fitnesszaken

Vanaf maandag 1 november is het Covid Safe Ticket (CST) ook verplicht in Vlaamse horecazaken. Dat is een van de maatregelen van het Overlegcomité. “De app tonen is als gevaccineerde geen grote moeite, de organisatie voor de horeca-uitbaters is echter andere koek”, klinkt het in een horecazeaak in As. Het controleren van het Covid Safe Ticket bezorgt ook een fitnessuitbater uit Alken kopzorgen: "Ik kan me geen extra personeel veroorloven."